"Tre": Giuseppe Leonelli presenta il suo nuovo libro in diretta streaming da La Tenda

Un nuovo “Dialogo con l'autore” online dalla Tenda di Modena a cura di “L'Asino Che Vola”. La presentazione del libro “Tre” di Giuseppe Leo Leonelli (Betti, 2020), intervistato da Tiziana Castellana, si svolge sabato 30 gennaio alle 17.30 a porte chiuse, in diretta streaming per tutti sulle pagine Facebook di Centro Musica Modena, La Tenda e L'Asino che vola. Prosegue online, infatti, anche nel 2021 nel rispetto delle misure anti Covid-19, la programmazione online de La Tenda, struttura che fa capo all'assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena.

La trama

Antonio ed Elena, si legge nella scheda di presentazione del libro, sono fratello e sorella, o forse no. Si incontrano nella folla dei pellegrini che percorrono il Cammino di Santiago e l'attrazione è irresistibile, ma forse toccherà dare un significato diverso all'espressione anime gemelle. E poi c'è anche Chiara a cui la madre, in punto di morte, ha rivelato ciò che le è successo tanti anni prima, quando era ragazza alla pari negli Usa: da qualche parte del mondo ci sono due suoi fratelli. La loro separazione è frutto di un esperimento che nel dopoguerra venne portato avanti da alcuni centri di ricerca americani, con effetti devastanti. Storia vera – oggetto di inchieste e film – da cui discendono le vicende di Antonio, Elena e Chiara: tutti e tre sospesi tra verità e menzogna, attrazioni e paure, desiderio di sapere e paura del test del Dna, perché non sempre si preferisce sapere.

L'autore

A Giuseppe Leonelli, per gli amici Leo, piace scrivere, camminare, organizzare belle serate d’estate sui colli dell’Appennino, condividere il piacere della tavola, su cui difficilmente manca una bottiglia di Lambrusco. È nato a Modena e ha seguito le orme del padre nella gestione del bar di famiglia a Vignola. Da qui parte per cammini e incontri ovunque. Nel 2006 ha fatto il suo debutto letterario con “Santa Maria” a cui hanno fatto seguito “Hasta siempre”, 1994 e i racconti pubblicati con Marcos y Marcos e altri editori. Nel 2017 è uscito con “Santiago”, romanzo che ha venduto migliaia di copie, ha girato l’Italia in 120 incontri e vinto il premio nazionale Paolo Borsellino 2019 per la cultura. Informazioni online sulla pagina Facebook della Tenda e su quella di L'Asino che vola.