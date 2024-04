Nonantola in festa con "Prima Vera"

Nonantola festeggia la primavera domenica 14 aprile grazie all’evento “Prima Vera”. Vasto il programma che prevede il Mercato Toscano su Viale Rimembranze e il Mercato dei Fiori in Piazza Gramsci. Per l’arte spazio alle esposizioni di pittura, scultura e fotografia in Piazza Liberazione e via del Passeggio, a cura di NonantolArte e dell’Associazione La Clessidra APS.

Sempre in Piazza Liberazione presenti i banchi di street food e il mercatino artistico creativo, a cura della locale Pro Loco. "Dopo il grande successo dell’anno scorso - commenta l’Assessore agli eventi Massimo Po - siamo lieti di ripresentare questa giornata che unisce shopping, arte, specialità culinarie, giochi per i bimbi e voglia di stare assieme per le vie di Nonantola colorate a festa. Un evento apprezzato dalla comunità e dai turisti in aumento nel nostro centro storico".

Bimbi e giovani saranno coinvolti in Piazza Liberazione dal gioco degli Scacchi contro il maestro Francesco Ferraguti (alle 15), dal Torneo di Calcio Balilla nel coritle della Ludoteca comunale dalle 16 (per bambini dagli 11 anni), dall’iniziativa “Pokemon Collection!” (dalle 15 in piazza Liberazione) e da “Rifiurobot”. Inoltre presenti per tutta la giornata i “Claun di corsia vip Modena” e la possibilità di provare i “Giochi di strada”.