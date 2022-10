Libertà di religione, nel weekend il primo convegno internazionale organizzato dall'ORFECT

E’ in programma per il 6 e 7 ottobre il primo convengo internazionale sul tema della tutela della libertà di religione e convinzione in tempi di migrazioni, organizzato dal Centro Interdipartimentale di ricerca sulla libertà di religione e convinzione – ORFECT, diretto dal Prof. Vincenzo Pacillo. A spingere l’ORFECT in questa direzione sono i dati allarmanti raccolti dalla ONG Open Doors secondo cui, oggi, in circa 40 paesi avvengono "persecuzioni di grado molto elevato" motivate dalla religione. Circa 340 milioni di cristiani hanno subito una forma di persecuzione religiosa, ma anche musulmani, ebrei, baha'i e Ahmadis sono presi di mira con speciale virulenza.

L’appuntamento è per i prossimi 6 e 7 ottobre, presso l’Aula Magna di Palazzo del Rettorato a Modena (Via dell’Università, 4). Nel corso della due giorni, alla presenza e dopo la relazione di indirizzo dell'ex special rapporteur per la libertà religiosa delle Nazioni Unite, Prof. Heiner Bielefeldt, alcuni tra i più importanti esperti internazionali del tema illustreranno garanzie e problematiche legate al tema della protezione degli individui perseguitati a causa della loro religione o del loro credo e della tutela della libertà di religione e convinzione delle persone migranti.

La prima giornata di studio (giovedì 6 ottobre), che prenderà avvio alle ore 15, prevede i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro, del Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli e dell’Arcivescovo di Modena e Nonantola, Erio Castellucci. A seguire sono previsti gli interventi di Heiner Bielefeldt, Effie Fokas, Francisca Pérez-Madrid, Pasquale Annicchino, Daniele Ferrari, Matteo Corsalini. Venerdì 7 ottobre, con inizio dalle ore 9.00, interverranno Felipe Carvalho, Cristiano D’Orsi, Milena Durante, Fabio Franceschi, Inês Granja, Dario Sandonà, Maria Luisa Tacelli, Alessandra Viani. Concuderà la giornata l'intervento di Marco Ventura.

"Accanto ai più accreditati ed esperti studiosi del tema, come Heiner Bielefeldt, Effie Fokas, Francisca Pérez Madrid e Marco Ventura – ha spiegato Vincenzo Pacillo, Direttore di Orfect-, si è voluto dare spazio a giovani ricercatori per creare la possibilità di una discussione dinamica ed aperta a nuove prospettive". Il comitato organizzativo del convegno è composto da Pasquale Annicchino, Helge Årsheim, Wojciech Brzozowski, Gabriele Fattori, Vincenzo Pacillo, Piotr Stanisz, Paolo Vargiu. La partecipazione è libera e aperta. Per registrarsi è disponibile il link www.orfect.unimore.it