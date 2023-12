Storie di principesse disobbedienti in scena a Formigine con il Teatro dell'Orsa

«In un tempo che ci chiama all’attenzione al linguaggio e alle parole, le fiabe sono visione aperta sul cammino della parità tra i generi. E al tempo del c’era e non c’era, corrono principesse disobbedienti, libere e selvatiche, capaci di scegliere il loro destino» spiega l’autrice e interprete Monica Morini a proposito di C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa, spettacolo con musica dal vivo dai 5 anni e per ogni età del Teatro dell’Orsa che domenica 10 dicembre alle ore 16.30 sarà in scena all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, in chiusura della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione di Modena, con la direzione artistica del Teatro dell’Orsa.

«Le parole corrono brillanti sulla musica di flauti, ocarina, organetto, piva. L’eco dei cantastorie accende le narrazioni ispirate al repertorio popolare italiano, rivisitato con lo sguardo di oggi. Uva, zucca e sale sono contorno gustoso ai racconti, la cucina è luogo di trasformazione, di astuzia, di saporita sapienza. Un tempo per incantarci con le storie, per sorridere e tessere parole che ci ricordano il catalogo dei nostri destini, con e senza cavalieri, fuori e dentro il castello, nei secoli passati e nel tempo presente».

«Se le fiabe fossero sempre raccontate così… se le fiabe fossero sempre animate così… se i gesti e le voci dei personaggi che le accompagnano fossero sempre così intensi, espressivi e coinvolgenti… allora anche gli adulti pretenderebbero, prima di andare a dormire, la loro Fiaba della Buonanotte»: è un frammento della Motivazione della Giuria del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova per il premio assegnato a questo spettacolo.

«Per la straordinaria bravura e forza scenica dell’attrice-narratrice che ha saputo catturare ed emozionare grandi e piccini, cambiando registro, tono, vocalità, gestualità con impareggiabile forza scenica» aggiunse la Giuria del prestigioso premio teatrale «per l’ottima composizione del tessuto drammaturgico, che, ripercorrendo la tradizione popolare, italiana e non, tocca con intelligenza e delicatezza il tema del rispetto della donna e si dimostra in grado di mantenere sempre viva l’attenzione e la partecipazione emotiva del pubblico; per le musiche e canti, tutti perfettamente in sintonia con l’elevata concezione di narrazione; per il sapiente utilizzo di luci e musiche sempre puntuali, per la regia attenta e impeccabile».

C’era una volta un re… No! C’era una volta una principessa: testo teatrale Monica Morini, Bernardino Bonzani, con Monica Morini, musica dal vivo Fabio Bonvicini (organetto, piva, flauti), dipinto su costume Giorgia Ponticelli, collaborazione scenografica Cristina Spallanzani, regia Bernardino Bonzani. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotare.

In occasione della rassegna Meraviglie. Domeniche a teatro, il Teatro dell’Orsa ha attivato una collaborazione con la Biblioteca Comunale di Formigine, che sarà presente a tutti gli appuntamenti con libri a tema, da sfogliare o da prendere in prestito. L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via Pagani 25 a Formigine (MO). Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.