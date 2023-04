Progetto #WeCare, un incontro con Ducati a Mirandola

Il progetto #WeCare, nato da meno di un anno, a Mirandola riunisce diverse realtà imprenditoriali dell’area, lo scopo di questa insolita unione di diverse realtà aziendali è quello di migliorare la vita lavorativa e sociale di ragazzi e ragazze che vivono nel nostro territorio, e delle loro famiglie.

Dopo l’iniziativa di beneficienza e sostegno agli asili nido di Mirandola, e dopo il progetto “adotta una seconda” con le scuole medie della città, questa volta il Gruppo #WeCare ha organizzato una serie di eventi per tutta la comunità, nell’organizzazione della serata le aziende partecipanti sono: Acea Costruzioni, AeC Costruzioni, Encaplast, Eurosets, G-21, GVS-Haemotronic, HMC Premedical, Imperiale Painting, Innova Finance, Livanova, Medtronic, Mold&Mold, Pavani Group, Qura.

Il primo appuntamento aperto a tutti è fissato per il 2 maggio prossimo presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, alle ore 21.00, con la Squadra Corse di Ducati, che nel 2022 ha vissuto un anno incredibile vincendo tutto ciò che si poteva vincere sia in MotoGP che in WorldSBK. Il trionfo di Francesco “Pecco” Bagnaia in sella alla Desmosedici GP è un orgoglio tutto italiano e un simbolo dell’eccellenza “Made in Italy” che sarà raccontato dalle voci di chi ha contribuito a questo grande successo: Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo Ducati Corse e Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Lenovo Team.

Tema di queste serate in programma per quest'anno sarà: costruire, creare, dare forma. L’obiettivo della serata, per il Gruppo #WeCare, è quello di condividere con i ragazzi e le ragazze di tutta la comunità mirandolese, i concetti chiave di come si costruisce un team che riesce a vincere un mondiale, lavorando anche a distanza, e come si crea una cultura volta all’eccellenza e alla crescita dei talenti.

“Siamo orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere una realtà così importante e di poter continuare nella nostra mission, ovvero migliorare la vita lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie che vivono nel nostro territorio, attraverso progetti di welfare per la nostra comunità, e anche con questo evento totalmente gratuito” - commentano i partecipanti del Gruppo.

Un’altra cosa molto particolare, è che, per l’organizzazione dell’evento, sono stati coinvolti i membri di tutte le aziende, creando un clima di collaborazione e condivisione a scopo sociale, inclusa la partecipazione dei ragazzi di Anffas (Associazione Nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo).

Ci sarà inoltre, anche un “corner libri” all’interno dell’Auditorium, gestito dalla Libreria “La ventunesima storia” di Greta Sala. E’ un’ attività fortemente voluta dal Gruppo #WeCare, sia per coinvolgere ancora di più la comunità imprenditoriale mirandolese, sia per passare un chiaro concetto: confrontarsi, e leggere qualcosa anche di mondi apparentemente lontani dalla nostra quotidianità, ci aiuta nel processo fondamentale della “contaminazione”. Conoscere realtà diverse dalle nostre può portarci ad avere nuove idee anche nelle attività quotidiane. Per l’importanza della lettura e della cultura per il Gruppo #WeCare il “corner libri” sarà presente in tutte le serate organizzate dal gruppo.

Per tutto il 2023 non mancheranno occasioni per fare donazioni alla comunità, incontri nelle scuole, visite didattiche nelle aziende aderenti al progetto, serate con campioni dello sport, career day in collaborazione con Its ed altri istituti scolastici, ma anche attività estive per i ragazzi e progetti ad alto impatto sociale. L’evento gode del Patrocinio del Comune di Mirandola.