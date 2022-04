Bastiglia in festa per la Liberazione, gli eventi per il 25 Aprile

Dopo due anni di pandemia, l’Amministrazione comunale di Bastiglia torna a celebrare in presenza la Liberazione, con una doppia iniziativa in occasione del 77° anniversario della festa nazionale.

Il primo evento rivolto alla comunità, realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, è in programma martedì 26 aprile, con la proiezione di “Bella ciao – Song of Rebellion”, docufilm che racconta l’origine della canzone partigiana più famosa, brano della cultura popolare che da inno antifascista è diventato negli anni un canto di libertà conosciuto in tutto il mondo. Il film, prodotto da Millstream Films and Media ed Ala Bianca Group, con la regia di Andrea Vogt, verrà proiettato alle 21 nella Sala Centopassi, dopo un breve intervento introduttivo di Francesca Negri dell’Istituto Storico di Modena. Per partecipare alla serata ad ingresso gratuito, è necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.

Giovedì 28 aprile la seconda iniziativa è rivolta alle ragazze e ai ragazzi del C.R.U. degli Istituti Comprensivi di Bastiglia-Bomporto e Ravarino, che dalle 10 parteciperanno alla commemorazione davanti al monumento ai caduti in piazza Repubblica. Al termine del momento istituzionale, gli studenti faranno visita al Museo della Civiltà Contadina, recentemente rinnovato con un nuovo allestimento, dove i giovani presenteranno i loro contributi e condivideranno riflessioni sui temi della guerra e della pace.