Castelvetro, ambiente protagonista del cinema all'aperto. Il programma completo

Apertura del cartellone degli eventi castelvetresi “D’estate 2021” martedì 6 luglio, appena farà buio, nel cortile della Biblioteca comunale, con la rassegna cinematografica “Un mondo fragile”, dedicata all’ambiente e alla natura. In programma il film “Domani” di Cyril Dion e Melanie Laurent, un viaggio intorno al mondo per indagare le cause e le possibili risposte ecosostenibili che si potrebbero adottare come soluzioni efficaci per salvaguardare l’ambiente.

Prima di ogni proiezione è prevista la presenza di ospiti che racconteranno al pubblico il loro rapporto con la natura e il loro impegno per salvaguardare l’ambiente e martedì sera sono chiamati a introdurre il film Andrea Trenti di Legambiente ed Estefano Tamburrini della Comunità Laudato sì di Modena che, assieme all’associazione Slow Food, porta avanti un progetto che unisce ecologia integrale e giustizia sociale.

La rassegna prevede quattro appuntamenti distribuiti nei martedì di luglio, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il 13 luglio la rassegna proseguirà con “Res Creata” di Alessandro Cattaneo, un film documentario che esplora il rapporto tra uomo e animale, presentato dallo stesso regista. Martedì 20 luglio sarà invece proiettato il famoso film “Into the wild”, il viaggio di un giovane laureato nelle terre estreme dell’Alaska preceduto da un incontro con il biologo Matteo Carletti. Infine, martedì 27 luglio, conclusione con “La morte sospesa”, il film documentario di Kevin Macdonald che racconta la storia vera degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates, introdotto da un incontro con il docente Filippo Sala. Le ultime due date sono realizzate in collaborazione con Mondo Montagna.