Quaresima alla Chiesa del Voto, prove di canto aperte al pubblico

Continua la XXVIII Stagione Concertistica della Cappella Musicale del Duomo di Modena: nelle domeniche di quaresima alla Chiesa del Voto la programmazione musicale è ricca e diversificata, con concerti e prove aperte al pubblico volute e guidate dal Maestro di Cappella Daniele Bononcini. L’iniziativa nasce in seguito al successo delle prove aperte proposte nelle domeniche di avvento, che hanno visto una calorosissima partecipazione del pubblico.

L’iniziativa vedrà la sua apertura domenica 6 marzo, alle 16, con una prova aperta della Schola Gregoriana del Duomo di Modena. Il pubblico potrà ascoltare i canti gregoriani tipici del tempo di Quaresima, che saranno poi eseguiti in Duomo ogni domenica alle 9:45 durante la S. Messa in latino e canto gregoriano, servizio pluridecennale della Schola gregoriana. Ad intervallare questi brani verranno proposte musiche del repertorio barocco eseguite dal flautista e gregorianista Antonio Lorenzoni. Le tre domeniche successive vedranno alternarsi tre compagini corali della Cappella secondo il programma riportato di seguito. Dopo la prova aperta al pubblico, i cori si sposteranno in Cattedrale per prestare servizio nei Secondi Vespri Capitolari cantati delle 17:30 e nella S. Messa delle ore 18, presieduta dall’Arcivescovo Erio Castellucci.

Domenica 13 marzo sarà la volta dei solisti della cappella musicale: in programma, brani di G. P. da Palestrina, F. Anerio, A. Lotti e O. di Lasso.

La domenica successiva si ascolteranno i Pueri Cantores e Juvenes Cantores della Cattedrale che proporranno una selezione di brani di W. A. Mozart, G. Faurè e C. Saint Saens. Le sezioni dei Pueri e Juvenes Cantores, uniche in regione – e con pochi riscontri analoghi a livello nazionale – sono presenti in Cattedrale dal 1999 e sono composte da oltre trenta giovani cantori. Novità dell’anno 2022 è l’introduzione di una sezione maschile all’interno degli Juvenes Cantores, prima d’ora realtà tutta al femminile. Questa prova aperta è un’occasione per presentare i cori e accogliere nuovi bambini e ragazzi che abbiano voglia di fare un’esperienza corale divertente e appassionante, e allo stesso tempo di alto livello, insieme a loro coetanei.

Domenica 27 marzo, sempre durante la prova aperta delle ore 16, la Schola Polifonica della Cattedrale eseguirà brani di T. L. de Victoria, J. S. Bach, M. Haydn.

L’ultima domenica di quaresima sarà invece proposto un concerto strumentale e vocale dagli insegnanti della Scuola di Musica della Cattedrale: Daniele Bononcini e Giulia Brevini al pianoforte, Veronica Medina al violino, Antonio Lorenzoni al flauto dolce, Ivana Nikolin e Jan Hoffmann alla chitarra classica e l’accompagnamento vocale di Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi e Luca Colombini.

Le iniziative proposte durante le domeniche di Quaresima sono preziose occasioni per assistere alle prove delle varie compagini della Cappella Musicale, ed eventualmente prendere contatto con i Maestri per entrare a farne parte. Inoltre, aprono la possibilità di ammirare la bellissima Chiesa del Voto immersi in una particolare atmosfera musicale. Dopo un anno di convenzione fra la Cappella e il Comune di Modena per la co-gestione della Chiesa, si concretizza sempre di più l’impegno nel creare valide iniziative che la rendano fruibile al pubblico modenese.

Tutte le iniziative si svolgeranno alla Chiesa del Voto dalle 16 alle 17; l’ingresso è libero e gratuito. Vi aspettiamo.