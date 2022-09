Soneek Room, la fonoteca di Spezzano riapre a ritmo di musica

Una domenica pomeriggio di musica, concerti, mercatini e stand gastronomici per festeggiare la riapertura al pubblico della Soneek Room, la Fonoteca Massimiliano Teneggi di Casa Corsini a Spezzano (via Statale, 83), frazione di Fiorano Modenese.

L’appuntamento con “Soneek Sunday” è in programma per domenica 18 settembre, dalle 16 alle 22 a Casa Corsini, il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese.

Due i concerti previsti: Blak Saagan "Expaanded" con brani da "Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo" (Maple Death, 2021) e Leatherette, trio bolognese in tour per la presentazione dell'ultimo album "So Long"(Bronson Recordings, 2022). Prima e dopo i concerti dj set, durante tutto il pomeriggio e la serata mercatini second hand, di artigianato e punto ristoro. A fronte di una donazione per il sostegno alle attività della fonoteca si potrà ricevere materiale messo a disposizione dalla famiglia di Max Teneggi come dischi, t-shirts, camicie, giacche, accessori. L’evento è organizzato dalla SoneekRoom in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Casa Corsini, Radio Antenna 1 FM 101.3, Associazione Lumen.

Per consentire lo svolgimento dei concerti in sicurezza, all’esterno di Casa Corsini, nella giornata di venerdì 16 settembre, sarà istituito il divieto di sosta (con rimozione forzata) negli stalli di sosta davanti all’edificio, dalle ore 14.00 alle ore 24.00. Inoltre, dalle ore 16.00 è prevista la chiusura con divieto di transito dei veicoli (eccetto quelli dei residenti e dei mezzi di soccorso) da via Statale (rotonda via F.lli Cervi e via Matteotti) fino a via all’incrocio tra via A. Cervi e via Nirano I Tronco.