Rievocazioni, un sabato "alla corte dei marchesi Rangoni"

Sabato 11 settembre, alle ore 20.30, in piazza Roma a Castelvetro si terrà “Alla Corte dei marchesi Rangoni”, rievocazione storica organizzata dall’associazione Dama Vivente in collaborazione con il Comune di Castelvetro.

Si tratta della manifestazione organizzata - in tempi di pandemia - al posto delle consuete “Dama vivente” e “Festa a castello” che, come tradizione, si alternano da un anno all’altro nel mese di settembre nel cuore del borgo storico di Castelvetro.

«Purtroppo – come ha detto il vicesindaco e assessore alla cultura, Giorgia Mezzacqui - sono ormai due anni che le classiche e attese iniziative non possono tenersi, però si è pensato di proporre ugualmente un “momento rinascimentale” che facesse sentire la presenza del volontariato, bisognoso di essere sostenuto e di ritrovarsi a svolgere attività».

Anche “Alla Corte dei marchesi Rangoni” punta a catapultare i visitatori nel Rinascimento: il programma prevede il corteo storico, spettacoli di fuoco e sbandieratori. I figuranti, come sempre, sono vestiti con gli abiti realizzati dalle sarte volontarie di Castelvetro, vere e proprio opere di artigianato d’eccellenza che è possibile ammirare tutto l’anno a “Fili d’oro a Palazzo”, un’esposizione permanente che ha recentemente ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

La serata è presentata da Simone Maretti, con musiche di Alessandro Pivetti ed è dedicata a Natalino Malmusi, volontario e colonna portante dell’associazione Dama Vivente scomparso in questi giorni.

La manifestazione è a ingresso gratuito, ma con Green pass, mascherina, distanziamento e prenotazione obbligatoria ai numeri: 338 3270960 e 335 5258128.

