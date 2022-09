Napoleone e la sua corte sfilano a Modena, tra rievocazioni e visite guidate

Dopo due lunghi anni di digiuno di manifestazioni, con l'aiuto di vari gruppi di ricostruzione storica, torna a Modena la rievocazione dell'epopea napoleonica, sabato 1 e domenica 2 ottobre. La manifestazione ricorda i due momenti storici che hanno visto protagonista Bonaparte in terra emiliana: nel 1805 con la visita di Napoleone e Giuseppina e nel 1815 quando alle sue porte si combattè la battaglia del Panaro tra le truppe murattiane e quelle austriache poste a difesa della città.

Per l'occasione verranno organizzate visite guidate straordinarie al Palazzo Ducale di Modena, la cui prenotazione è obbligatoria.

Sabato 1 ottobre

GIARDINI DUCALI

Visita a partire dalle ore 10 del campo storico

PALAZZO DUCALE

Visitabile su prenotazione.

PARCO FERRARI

Dalle ore 15 alle ore 16,30 ricostruzione della Battaglia del Panaro tra le truppe murattiane e le truppe austriache. Il 30 marzo il re di Napoli è a Rimini e lancia il famoso proclama: «Dall'Alpi allo stretto dì Scilla odasi un grido solo: l'indipendenza d'Italia... Ottantamila italiani degli Stati di Napoli marciano comandati dal loro re, e giurarono di non dimandare riposo se non dopo la

liberazione d'Italia!» Di fronte a Gioacchino sta nominalmente il generale Frimont, comandante di tutte le forze austriache in Italia, ma di fatto il generale Federico Bianchi, nato a Vienna di padre comasco e di madre austriaca, vissuto dai quindici anni nell'esercito austriaco, veterano di tutte le guerre contro i francesi, dal 1792 in poi, uomo di guerra d'innegabile valore. I napoletani avanzano col grosso lungo la via Emilia, il Bianchi sì è portato dietro la robusta linea difensiva del Panàro, pochi chilometri davanti a Modena, distaccando 3000 uomini a Cento, sulla strada Modena Ferrara.

CHIESA DELLA MADONNA DEL VOTO (VIA EMILIA)

Aperta tutta la giornata con una mostra di quadri Col. Manni

Ore 17.30 presentazione del libro “Napoleone 1821” e il culto di San Napoleone a cura di F. Sandrini Direttrice del Museo Glauco Lombardi di Parma Ore 18.15 presentazione del libro di V. Isacchini "Col ferro e col fuoco" La straordinaria vita di Paolo Assalini, chirurgo napoleonico.

CAFFÈ CONCERTO (PIAZZA GRANDE, 26)

Esposizione di cimeli dell’epopea napoleonica: armi, uniformi, oggetti d’epoca, figurini storici dalle ore 10 alle 18.30

PIAZZA ROMA:

Stazionamento di riproduzioni in scala reale di un’ambulanza napoleonica e di un cannone con cassone portamunizioni ed illustrazione loro uso a cura Dr. N. Cosentino e 11eme Leggero.

Domenica 2 ottobre

Giornata dedicata all’arrivo di Napoleone e Giuseppina ed animazione del centro cittadino con manovre e parate.

PIAZZA ROMA:

ore 10,30 arrivo dell’Imperatrice Giuseppina Beauharnais

ore 11.00 arrivo dell’Imperatore Napoleone Bonaparte

0re 11.15 rivista delle truppe e saluti alla cittadinanza dalle Autorità civili e militari seguita dalla visita della coppia imperiale agli appartamenti ducali e animazione delle sale a cura del gruppo Vie del Tempo

Ore 12.00 parata dall’Accademia Militare in Piazza Roma

Durante la giornata: stazionamento di riproduzioni in scala reale di un’ambulanza napoleonica e di un cannone con cassone portamunizioni ed illustrazione loro uso a cura Dr. N. Cosentino e 11eme Leggero.

Ore 17 Rivista finale delle truppe e saluti alla cittadinanza

PALAZZO DUCALE

Visitabile su prenotazione

CAFFÈ CONCERTO (PIAZZA GRANDE, 26)

Esposizione di cimeli dell’epopea napoleonica: armi, uniformi, oggetti d’epoca, figurini storici dalle ore 10 alle 18.30

Ore 16: Guardie d'Onore di Modena, presentazione del figurino storico dedicato Piersergio Allevi.

CHIESA DELLA MADONNA DEL VOTO (VIA EMILIA)

ore 15 presentazione della collana “Napoleone e l’Italia. Battaglie, assedi, eroi della più grande epopea moderna” a cura Ing. L. Simone e Prof. M. Zanca