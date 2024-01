"I confini non esistono", il 19 gennaio riparte la stagione teatrale in Auditorium con cinque spettacoli a ingresso gratuito

L’Auditorium Spira mirabilis propone una stagione teatrale a ingresso gratuito, con partenza venerdì 19 gennaio con "I confini non esistono". In quella data, ospiti d’eccezione saranno Matteo Caccia e Stefano Mancuso. Prodotto da Mismaonda e per la prima volta nel modenese, lo spettacolo incrocia le narrazioni di due esperti nei loro campi: la botanica e le relazioni umane. Insieme per la prima volta sul palco, i due intrecciano storie di piante e storie di uomini che hanno come comune denominatore quello dei confini.

Confini fisici o confini mentali, luoghi nei quali sembrerebbe impossibile accedere e dove invece uomini e piante riescono a spingersi anche contro la volontà di pochi. Mancuso e Caccia restituiscono un’antica verità che sembra oggigiorno impronunciabile: i confini sono una convenzione, un’invenzione dell’uomo. Ma in natura i confini non esistono.

"Dopo il successo del teatro per ragazzi e famiglie, - afferma l’Assessore alla Cultura Marco Biagini - è una grandissima soddisfazione poter ripartire dopo alcuni anni con una stagione teatrale per adulti nel nostro Auditorium e ancor più farlo con la proposta all'insegna dell'attualità e dell'impegno civile, con ospiti che non hanno bisogno di presentazioni. Abbiamo scelto di farlo gratuitamente per i cittadini perché vogliamo permettere a tutti, anche in momenti non semplici, di poter partecipare, convinti che sarà un anno di ripartenza anche per il teatro a Formigine".

Inizio ore 21. Prenotazione consigliata a: auditorium@comune.formigine.mo.it.

Matteo Caccia

Tra i più famosi podcaster e autori radiofonici italiani, raccoglie, scrive e racconta storie per la tv, la radio e il web. Da Amnesia a Pascal (Radio2), fino a Linee D’Ombra (Radio24). I suoi podcast per Audible sono tra i più ascoltati in Italia (La Piena, Oltre il Confine, L’Isola di Matteo e il recente Il Mondo Addosso).

Stefano Mancuso

Professore ordinario presso l’Università di Firenze e ordinario dell’Accademia dei Georgofili, dirige il Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale con sedi a Firenze, Kitakyushu, Bonn e Parigi. Tra i suoi numerosi saggi: “La tribù degli alberi”, Einaudi 2024 e “Fitopolis, la città vivente”, Laterza 2023.