"Spazi eletti", Ritanna Armeni presenta a Formigine "Il secondo piano"

Si terrà martedì 20 giugno alle ore 21, nel parco sul retro della biblioteca comunale di Formigine (via Sant’Antonio 4), il secondo appuntamento della rassegna “Spazi Eletti”: la presentazione dell’ultimo romanzo di Ritanna Armeni “Il secondo piano”.

Il racconto è ambientato a Roma, nel 1944. La città è stretta in una morsa sempre più spietata: gli alleati stentano ad arrivare, i romani combattono pagando con il sangue ogni atto di ribellione. In una città distrutta dalla fame, dalle bombe, dal terrore, gli ebrei vengono perseguitati, deportati, uccisi, come il più pericoloso e truce dei nemici. E la Chiesa? Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere – sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti – chi ne ha bisogno. Così anche per le suore francescane del convento di via Poggio Moiano, che si trovano a nascondere alcuni ebrei fuggiti dal rastrellamento del Ghetto, mentre al primo piano i nazisti allestiscono una loro infermeria.

Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato a Rinascita, il manifesto, l'Unità, Liberazione. È stata per quattro anni conduttrice di “Otto e mezzo” insieme a Giuliano Ferrara. Tra gli altri, ha pubblicato “Di questo amore non si deve sapere”, vincitore del Premio Comisso e “Mara. Una donna del Novecento”, vincitore del Premio Minerva.

La rassegna “Spazi Eletti” è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine e sostenuta Fondazione di Modena. Conduce l’incontro Fabiano Massimi, scrittore e direttore delle Biblioteche di Formigine.