Ron a Concordia sulla Secchia per il nuovo Live teatrale

RON va in teatro con un nuovo live, uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, “Al Centro esatto della Musica”, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo. Tra le tappe del suo tour c'è anche la provincia di Modena il 6 aprile al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia

Quale metafora più congeniale se non “il centro esatto della musica” per un cantautore che esprime il meglio proprio su un palco, davanti al suo pubblico? Ma non solo, “un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro”, racconta RON, “dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band. Mi piace mettermi in gioco, e ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico… Da sempre è così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”.

Così RON si racconterà grazie ad uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d’autore italiana in una scaletta ricca di oltre venti titoli - tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa “Sono un figlio” - che includerà anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla Carriera”, testimonianza di un affetto e di una stima nei suoi confronti sempre più ampi da pubblico e addetti ai lavori.

Il calendario aggiornato è disponibile su www.internationalmusic.it, www.ron.it e sui profili social dell’artista. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita. Tutte le informazioni sul tour su www.internationalmusic.it Sul palco con RON (chitarra, pianoforte e voce) Giuseppe Tassoni (piano e tastiere); Roberto Di Virgilio (chitarre); e Stefania Tasca (voce, percussioni e chitarra acustica). Prodotto da IMARTS, sarà l’inizio di un lungo viaggio che lo porterà a girare per tutto il 2024, un anno che si apre con il tour “Al centro esatto della musica” e che andrà avanti con successive due nuove produzioni live e soluzioni sceniche e artistiche differenti le une dalle altre, sorprendenti anche per chi segue da sempre il cantautore. Ci sarà modo di parlarne tra qualche mese