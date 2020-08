"Rudi" torna sul grande schermo, proiezione al Supercinema Estivo

Dopo gli spettacoli sold-out dei mesi scorsi, a grande richiesta la serie web ‘Rudi’ torna al cinema. Questa volta toccherà al grande schermo del Super Cinema Estivo di Modena che proietterà le tre puntate del progetto martedì 25 agosto alle ore 20.45. Sulla scia dei premi vinti dall’episodio pilota e dalla prima mini-stagione in giro per il mondo, dagli Usa all’India, dalla Russia all’Inghilterra passando per l’Italia, ‘Rudi’ si appresta a riconquistare il pubblico con una proiezione speciale nella città che ha ospitato le riprese. Il biglietto darà la possibilità di godersi anche il film a seguire, l’acclamato ‘Un Divano a Tunisi’ di Manele Labidi Labbé.

Acquistata da diverse piattaforme streaming in Russia, Europa e Stati Uniti, la serie continua a calcare le scene dei festival internazionali. Sabato toccherà agli Oniros Film Awards che si terranno a Saint Vincent dove ‘Rudi’ è tra i finalisti. Create e prodotte da Vincenzo Malara, le tre puntate sono dirette da Lillo Venezia (la prima è firmata a quattro mani con Piernicola Arena). Gli interpreti sono Christian Terenziani e Marianna Folli insieme a un nutrito gruppo di attori, tra cui Giuseppe Sepe, Donatella Allegro, Giulia Trivero, Gian Battista Fiorani, con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale e Paola Lavini.

Protagonista della storia è Rudi (Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. La vicenda si svolge in una Modena reduce da un'epidemia che ne ha decimato la popolazione. Qui decine di ex infetti come Rudi vengono messi davanti a un bivio: andare in esilio per sempre o provare a reinserirsi nella società. Rudi sceglie di tornare a casa ma deve scontrarsi con un mondo che lo guarda con diffidenza, costringendolo ai margini. Ad aiutare il protagonista nella rinascita sarà Camilla, amica speciale, eccentrica quanto lui (Marianna Folli). Intanto, ai confini della città qualcosa di inquietante minaccia di riesplodere portando con sé un passato terribile. Su Facebook “Rudi – la serie web” (https://www.facebook.com/ rudi.laserieweb).

Partner del progetto sono BPER Banca, associazione Stoff, Modenamoremio e Comune di Modena. 'Rudi' ha potuto contare anche sul sostegno di Trc’, Coop Alleanza 3.0, Ausl e Montaditos.