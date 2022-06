Festa a Formigine la Sagra di Sant'Antonio

Torna a Formigine, dall'11 al 13 giugno, la tradizionale Sagra di Sant'Antonio, che - coniugando il programma ludico e quello religioso - si terrà in Via Stradella 17, nell'area verde adiacente al Museo della Civiltà Contadina.

Saranno tre serate all'insegna del buon cibo e della musica: sabato 11 giugno concerto con le band della School of Rock dell'Associazione "Il Flauto Magico", a seguire C&C Organization DJ Set; domenica 12 giugno: al pomeriggio concerto e canzoni per tutti i bimbi con i Maestri Lorenzo Ricci e Massimo Ricci (dalle ore 17.40 alle ore 18.30, dai tre anni in poi) alle ore 21.15 concerto con i "TI AMO PEGGY SUE" alle ore 22.30 Gara a premi dei Balloni di Fieno, lunedì 13 giugno dalle ore 21 concerto con i "THE BIG BENCH", a seguire DJ set con Gatto DJ.

Programma Religioso: Venerdì 10/06: S. Messa ore 19; Sabato 11/06: S. Messa ore 18.30; Domenica 12/06: S. Messa ore 18.30; Lunedì 13/06: S. Messa ore 10 e ore 19 (a seguire processione).