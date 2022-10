Sagra di sant’Orsola, Campogalliano festeggia il patrono

È in programma domenica 23 ottobre, per le vie del centro, la tradizionale manifestazione campogallianese della Sagra di sant’Orsola, dedicata ai prodotti culinari del territorio e a iniziative culturali e ricreative per famiglie e bambini.

Il fulcro della festa sarà piazza Vittorio Emanuele II dove, fin dalle prime ore del mattino, verrà allestito il mercato enogastronomico con la presenza di stand e camioncini con prodotti del territorio.

Dalle ore 8, appuntamento in piazza con eventi di enogastronomia dedicati alla cottura del mosto dell’acetaia comunale e, successivamente, alla degustazione di gnocco fritto e Parmigiano-Reggiano. Dalle 8.30, invece, via Roma sarà animata dallo storico Mercato dell’arte e dell’ingegno. Alle 17 è attesa in piazza la proclamazione dei vincitori dei tradizionali concorsi dedicati al “Miglior nocino di famiglia” e al “Miglior aceto balsamico tradizionale” di Campogalliano, giunti rispettivamente alla ventiduesima e alla diciannovesima edizione. Due commissioni, formate dai maestri assaggiatori della Consorteria dell'Aceto Balsamico di Modena e dell'Ordine del Nocino modenese, proclameranno tre vincitori per ognuna delle due categorie.

Tra gli eventi culturali, spiccano le iniziative curate dal Museo della Bilancia con l’inaugurazione, dalle ore 10, negli spazi museali, della mostra “Obiettivo pese. 100 pese ponte storiche tra Modena e Reggio Emilia” e, a seguire, la presentazione della piattaforma digitale “Benvenuti a Campogalliano. Quattro passi nella città della bilancia” che racconta, grazie al sostegno della Fondazione Modena, il patrimonio culturale del paese. Dalle ore 16, invece, spazio alla musica con il concerto della band “Sempre noi”. Dalle prime ore del pomeriggio saranno avviate le attività per famiglie e bambini con la “Ludoteca di strada” a cura della Ludovilla comunale: giochi e laboratori di strada per i più piccoli a cui è riservato anche uno speciale luna park nel parcheggio della scuola primaria.