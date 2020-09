"Non è la sagra!", a Castelvetro due settimane di eventi diffusi per celebrare il Grasparossa

In alternativa al consueto percorso degustazione vini della tradizionale Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa, e nel rispetto delle normative regionali, Castelvetro organizza quest'anno piccole iniziative a numero chiuso che daranno la possibilità agli eno-appassionati di degustare un buon calice di vino, i prodotti tipici, scoprire il territorio e le aziende locali. Tanti eventi e visite in programma dal 13 al 27 Settembre.

ENOGASTRONOMIA – IL LAMBRUSCO GRASPAROSSA

18-19-20 | 25-26-27 SETTEMBRE

IT’S WINE O’CLOCK – SOTTO LA TORRE COL PRODUTTORE

Masterclass di degustazione in collaborazione con le aziende associate al Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. La partecipazione è rivolta a chi voglia scoprire il mondo del vino ed approfondire le proprie conoscenze enologiche. Gli assaggi saranno condotti dai produttori stessi che guideranno il pubblico alla

scoperta di sapori e tradizioni uniche.

LAMBRO TRUCK

Degustazioni di vini in accompagnamento a specialità street food preparate da Food Truck. Alcuni produttori vitivinicoli saranno presenti per la mescita del vino ed eventuali approfondimenti sulle etichette in assaggio.

19-20 | 26-27 SETTEMBRE

CANTINE ACCOGLIENTI

Visite guidate e degustazioni presso le aziende vitivinicole locali

