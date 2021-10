Cinema, la programmazione settimanale di Sala Truffaut

La programmazione di Sala Truffaut riprende i consueti appuntamenti settimanali.

Martedì 26 ottobre - "Adam"

Per la rassegna “Intolerance – Paure, crisi, cambiamenti”, da non perdere l’appuntamento di martedì 26 ottobre ore 21.15 col film “Adam” (Marocco 2021, 98’) di Maryam Touzani. Il film ripercorre le orme tematiche dello stereotipo di genere, focalizzandosi sulla storia della donna araba Samia. Non sposata e in attesa di un figlio, la protagonista è assunta da Abla, donna e madre metodica. Reciprocamente coinvolte l’una nell’esistenza dell’altra, le due saranno trascinate in un turbine che sconvolgerà le loro vite. Questo avviene in un sistema-tradizione idiosincratico rispetto alla loro condizione sociale di donne emarginate perché senza marito. Un film che osa, senza bisogno di ostentare correttezza politica, riesce a farlo per la sua doppia attinenza con la realtà fattuale: sia quella culturale che essa rappresenta, sia perché frutto della rielaborazione di una esperienza di vita della stessa regista.

Mercoledì 27 ottobre - "Pozzis, Samarcanda"

Nuovo appuntamento in sala Truffaut con la rassegna “Kino Club – Il piacere del visibile”. In cartellone mercoledì 27 ottobre alle 21.15 il film “Pozzis, Samarcanda” (Italia 2021) di Stefano Giacomuzzi. Cocco e Stefano sono due amici improbabili legati da un unico obiettivo: arrivare a Samarcanda. Cocco ha 73 anni e un passato tormentato di carcerato per omicidio, è affetto dal morbo di Crohn ed è l’unico abitante di Pozzis, un paese abbandonato sulle montagne friulane. Da sempre sogna di partire verso est in sella alla sua Harley Davidson del 1939. L’incontro con Stefano, regista di 22 anni, rende il sogno realtà. Nasce così un viaggio donchisciottesco: 8000 Km, fin nel cuore dell’Asia. Cocco in sella ad una moto inadatta a un percorso così estremo. Stefano al seguito, su un furgone con una troupe cinematografica, per realizzare un film sull’impresa e la travagliata storia dell’amico, che ha scontato 8 anni di carcere per omicidio ma si professa innocente. Tra imprevisti anche drammatici, i due temono di essersi cimentati in un progetto più grande di loro.

Giovedì 28 ottobre - "Effetto notte"

Per la rassegna “Modern Classics – Grandi film restaurati” la sala Truffaut propone giovedì 28 ottobre alle 21.15 il capolavoro di François Truffaut “Effetto notte” (Francia 1973, 115’). Negli studi della Victorine, a Nizza, il regista Ferrand gira un film hollywoodiano: dal primo ciak fino all’ultimo giorno di riprese i problemi produttivi si mescolano con le storie private e le fragilità psicologiche dei vari membri della troupe. Dichiarazione d’amore di Truffaut per il cinema, il film è zeppo di citazioni e di omaggi: Hitchcock, Ophuls, Renoir, Welles. Ma questi rimandi non appesantiscono i film, anzi aiutano a trasmettere allo spettatore il senso più vero del cinema, la sua forza, la sua vitalità e a fargli condividere un po’ dell’amore che Truffaut ha per il suo lavoro. Oscar come miglior film straniero.