"Fra le stelle", la notte di San Lorenzo al Planetario

Una serata magica e speciale per grandi e bambini al rione Sacca mercoledì 10 agosto, per le lacrime di San Lorenzo.

Nel buio del campo Cesana di via Don Monari a Modena, a partire dalle ore 21.30, aspettando le stelle cadenti, si osserverà il cielo insieme al Civico Planetario F. Martino di Modena, che porterà un telescopio per ammirare le meraviglie del nostro Sistema solare come i crateri presenti sulla Luna, gli anelli di Saturno, le costellazioni meno visibili a occhio nudo, e anche Giove per chi saprà aspettare dopo le ore 23.

L'iniziativa è libera e gratuita, si consiglia di portarsi un telo per osservare comodamente le stelle sul prato del campo di calcetto, aperto per l'occasione.

L'iniziativa "Fra le stelle" è organizzata da Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca; Nella Sacca di Modena notizie e non solo; Pro Rione Sacca.

Un sentito ringraziamento al Presidente del Quartiere 2 Comune di Modena; Casalinghi CentroCasa Via Arturo Anderlini, 75; Forno Cassiani 125 Modena; Parrocchia Sacro Cuore di Gesù; Polisportiva Sacca Modena.