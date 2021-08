Torna a San Possidonio la 215° edizione della Sagra del Crocifisso

Torna per le strade di San Possidionio la celebre sacra del Crocifisso.

Saranno presenti in Piazza Andreoli le associazioni AVIS, CARITAS, Polisportiva Possidiese con stand espositivo, AVPC con stand gastronomico, Ciapa al salam con i giovani di San Possidonio.

Tutti gli eventi sono su prenotazione ai numeri 0535.417924 e 3342126954 dal lunedì al sabato 8.00/13.00

Ecco il programma dell'evento:

21 Agosto ore 21.00 Banda Rulli Frulli in concerto

22 Agosto ore 21.00 Gruppo Dialettale Modenese spettacolo teatrale

23 Agosto ore 21.00 Alterego in concerto e Notte Bianca in Biblioteca. Aperitivo offerto da Forno Mantovani per i suoi 100 anni di attività

24 Agosto ore 21.30 Artedanza esibizione

ore 20.30 Primisprint Gara ciclistica organizzata dalla Ciclistica Possidiese in collaborazione con La Ciclistica Novese

Programma religioso:

Mercoledì 18 agosto ore 9,00 Santa Messa

Giovedì 19 agosto ore 9,00 Santa Messa

Venerdì 20 agosto ore 9,00 Santa Messa

Sabato 21 agosto dalle ore 9,00 confessioni e ore 19,00 Santa Messa prefestiva

Domenica 22 agosto ore 9,30 Santa Messa Solenne presso VillaVarini e ore 11,00 Santa Messa; alle ore 19,00 il Santo Crocifisso sarà accompagnato dalla banda dalla Chiesa a Piazza Andreoli seguirà concerto bandistico e al termine rientro del Crocifisso in Chiesa