Fiorano, un San Valentino "bestiale" alle Salse di Nirano

Indirizzo non disponibile

Riprendono le iniziative alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano. Lunedì 14 febbraio, alle ore 18.30, presso la Riserva delle Salse di Nirano ci sarà “Un San Valentino bestiale!”, per il quale è possibile prenotare online a questo link.

Una passeggiata al chiaro di luna è l’immagine di sottofondo che meglio si accompagna al tema della serata: come conquistare un partner nel mondo animale? Sarà possibile scoprire le tecniche di corteggiamento e il comportamento riproduttivo dei mammiferi che popolano la Riserva, mentre si osserveranno i famosi vulcanetti di fango avvolti nell’ombra della sera. Portare una torcia!

Necessario il Green Pass Rafforzato per accedere a Ca' Rossa e Ca' Tassi. Ed è obbigatorio indossare la mascherina al chiuso, e anche ogni volta che non sia garantita la distanza di 1 metro dalle altre persone. Ritrovo presso il parcheggio della Riserva. Per ulteriori informazioni sulle prossime attività: tel. 0522 343238; cell. 342 8677118.