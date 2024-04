Manga, giochi da tavolo e cheerleaders invadono Sassuolo: torna la manifestazione "Comics&sport"

Dopo il successo delle prime due edizioni, si avvicina l’appuntamento con la terza edizione del festival dedicato al mondo del fumetto e dello sport: sabato 20 e domenica 21 aprile prossimi, infatti, il centro storico di Sassuolo si animerà con un ricco programma di eventi in occasione di "Sassuolo Comics & Sport", un festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all'interno del mondo dello sport, in due giorni ricchi di iniziative ed eventi tra fumetti, cosplay, giochi da tavolo e sport!

Il programma della due giorni

Sabato 20 aprile ore 10.30 alla Biblioteca Leontine: Viaggio nel mondo dei manga - Da Dragon Ball a One Piece, alla scoperta dei fumetti giapponesi e dei loro messaggi. A cura di Enrico Valbonesi, con la partecipazione dell’artista Stefano Lei.

Dalle 16.30 alle 19 in Piazza Garibaldi: Esibizioni sportive a tema Comics a cura di associazioni sportive: Up2You Asd, Mya SSD, Falchi del Secchia e Lega della Rosa.

Alle 21 al Teatro Carani: Francesco Tesei con "Il Mentalista".

Domenica 21 aprile in Piazza Garibaldi dalle 11 alle 12:30: esibizioni Monza Cheer - Italian Cheerleading School. Ore 11:30 esibizioni Monza Cheer - Italian Cheerleading School, ore 12 Banda Bum con corteo, ore 16 Danza Aerea dei Supereroi.

Aempre alle 16 ma alla Biblioteca N. Cionini: Manga e anime: lo specchio della cultura pop giapponese. A cura di Enrico Valbonesi. Alle 17.30 Concorso Cosplay a cura di Manga Beats aps.

Alle 20 LudoSport: esibizione con spade laser.

Per tutto il giorno in piazza Garibaldi: giochi da tavolo a tema sportivo a cura di Uno Critico; Pokémon Lab - tavoli per imparare a giocare con le carte dei Pokemon a cura di Stargate Modena / laboratori per disegnare le proprie carte Pokémon a cura di Museo della Figurina / Poké- biscotteria a cura di Forum UTE; Comic Artist Alley - stand di artisti; Mostra-mercato a tema Comics; Stand di associazioni italiane di Ghostbusters e Ritorno al Futuro; Escabo - escape room in piazza.

L'evento rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico della Regione Emilia-Romagna e si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico.