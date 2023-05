Sassuolo in Fiore, la città si trasforma in un giardino a cielo aperto

Il centro storico di Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica tra le più attese in città: Sassuolo in Fiore, che torna per la 14°edizione. Organizzata da Piazze in Fiore col patrocinio del Comune di Sassuolo, è in programma per sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 nel Centro Storico della Città, ad ingresso gratuito e con orario continuato dalle 9 alle 20.

Si potranno trovare migliaia di tipologie di piante, grazie a floricoltori provenienti sia dal territorio locale che dal resto d’Italia. Dagli alberi ed arbusti per parchi e giardini alle piante da appartamento o da balcone: grasse, aromatiche, cactacee e carnivore; dai fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate a quelle esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni, sia per giardini e grandi spazi aperti che per terrazzi, balconi o interni.

I floricoltori sapranno consigliare come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Si potranno poi acquistare piante fiorite o gemmate come le azalee, camelie, rododendri, calle, clematidi. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta l’estate le: surfinee e le potunie, già in vasi pensili per abbellire portici e balconi; in particolare la surfinea night sky, l’ibrido di petunia dal colore unico che ricorda un cielo stellato. Le million bells, altro ibrido, con i fiori più piccoli rispetto a quella della petunia, in un solo vaso vanno dal rosa, al bianco, al viola, al giallo. Coltivate in giardino, in terrazzo o appese in un bel paniere regaleranno allegrai per tutta la stagione.

Per gli amanti dei colori vivaci imperdibili dipladenie e gerani, e il mesembriantemo, detto anche amico del sole, è una delle più belle piante da fiore ad “effetto” anche per il balcone in colori arancio, lilla, giallo. Si propaga rapidamente e forma cuscini di vegetazione molto colorati.

Protagoniste come ogni primavera le rose antiche, a cespuglio, rampicanti, profumate e colorate, ibride e rare, con una grandissima esposizione, allestita da un vivaista toscano fra i più prestigiosi d’Italia. Si troveranno anche le rose scarlatte a “fioritura continua” ed esenti da trattamenti, da piantare in giardino o tenere anche in grandi vasi, doneranno colore e profumo fino ad ottobre.

Il loropetalum chinense è un arbusto molto interessante per decorare siepi o terrazzi, grazie al contrasto cromatico che si crea tra il fogliame, in interessanti toni del rosa, del rosso e del viola e i petali. Viene spesso abbinato al corylopsis pauciflora altro arbusto molto coreografico, di origine asiatica, che può essere coltivato abbastanza facilmente nel nostro clima, resiste addirittura fino a -15°.

Anche le orchidee da sempre amatissime saranno presenti, con tante novità anche rare. Come l’orchidea Vanda con le radici all’aria e dai colori sgargianti, oppure orchidea Gioiello, la Scarpetta di Venere, la Zygopetalo e la Epidendrum.

A Sassuolo arriva anche la yucca, bella, versatile e indistruttibile, una delle piante più diffuse in appartamento. Originaria del centro America, della California e del Messico, in natura diventa un vero e proprio albero, mentre in casa non supera 1,5-2 m di altezza. Non mancheranno poi piante dal sapore estivo come ficus, cicas, aloe vera e cactus, piante verdi da interno come la calatea e il caladium oltre che esteticamente belle, salutari per il benessere degli spazi abitativi.

Per gli appassionati di cucina a Sassuolo in Fiore sarà possibile trovare tutto l'occorrente per trasformare la propria casa in un goloso orto, da cui attingere per arricchire pranzi e cene grazie alle tante erbe aromatiche da utilizzare in cucina per preparare gustosi piatti, o ai peperoncini in tante varietà e “piccantezze” e anche frutta di stagione come mere e pere e tanto altro ancora. Presenti anche aceri e piante di agrumi come limoni, arance, olivi e piante da fiore mediterranee.

Infine la manifestazione ospiterà vari produttori di piante grasse, succulenti, cactacee che proporranno tantissime varietà e misure, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà presente anche uno dei pochissimi produttori di piante carnivore in Italia, disponibile a dare tanti consigli su come coltivare e mantenere attive queste particolari esemplari come la Sarracenia, la Dionea, la Drosera e la Nepentes.

Anche le begonie saranno di grande impatto, come la ormai famosa begonia maculata, il Syngonium Albo variegata è una pianta rara molto apprezzata dai collezionisti per la forma e la bellezza della foglia mezza bianca e mezza verde, ma anche perché è una pianta che non necessità particolari attenzioni e cure. O il Syngonium rosa bellissima e facile da coltivare, è perfetta per i principianti che desiderano far crescere le loro giungle urbane.

Gli amati delle piante grasse, succulente e rare troveranno tante varietà nella storica mostra-mercato cittadina, inoltre anche bonsai di varie grandezze e particolari composizioni di grasse da collezione, aloe vera e grandi orchidee

Sassuolo in Fiore è davvero per tutti, sia per gli appassionati del giardinaggio, sia per il neofita che vuole approcciarsi per la prima volta al settore per abbellire i propri balconi, senza necessariamente dover disporre di un giardino.

La manifestazione comprende come ogni anno anche selezionatissimi stand di artigianato a tema, terriccio per piante, arredi e decorazioni in ferro, terracotta e bijoux, e una gustosa passeggiata tra le delizie delle nostre regioni italiane: miele, focaccia genovese, conserve e sottoli, taralli, liquirizia, bretzel, strudel e i prodotti ittici.

Inoltre i negozi del centro storico saranno aperti durante le giornate di sabato e anche di domenica.