"Give Peace a Song" con Andrea Scanzi  in piazza a Castelnuovo

Un grande evento per ricordare la figura di John Lennon e inaugurare il programma natalizio. Giovedì 8 dicembre alle 15.30 sul palco di piazza Papa Giovanni XXIII Andrea Scanzi sarà protagonista insieme alla band Borderlobo dello spettacolo “Give Peace a Song”. Il celebre giornalista e saggista racconterà con il suo stile e la sua narrazione incalzante e appassionata come certe canzoni siano state capaci di cambiare i costumi e condizionare intere generazioni, e attraverso aneddoti, curiosità e cenni storici spiegherà come alcuni brani siano diventati vere e proprie icone della musica mondiale.

Scanzi sarà accompagnato in questo suggestivo viaggio musicale dai Borderlobo, band di alto livello composta dal cantautore Andrea Parodi Zabala e dal chitarrista Alex Kid Gariazzo, oltre a Angie al basso, Max Malavasi alla batteria, Riccardo Maccabruni al pianoforte e alla fisarmonica e il trombettista Raffaele Kohler, che suoneranno dal vivo i capolavori di Bob Dylan, Bruce Springsteen, Fabrizio De Andrè, Guccini, John Lennon, Battiato, De Gregori e Neil Young, in una scaletta di canzoni che spazierà dal folk al rock al tex mex.

Con questo spettacolo Andrea Scanzi torna alle origini della sua professione, avendo mosso i primi passi come giornalista musicale sulle pagine della gloriosa rivista “Il Mucchio Selvaggio”, e la sua competenza nel settore parte dagli anni Sessanta per arrivare fino a oggi.

“Siamo molto onorati di ospitare la prima di questo spettacolo che toccherà nei prossimi mesi i teatri di tutta Italia – spiega Stefano Solignani, Assessore alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone –. È stato lo stesso Scanzi a esprimere il desiderio di esibirsi a Castelnuovo Rangone, grazie ai nostri luoghi dedicati a personaggi che hanno davvero cambiato la storia del mondo a livello culturale, come il parco John Lennon, la ciclabile Jack Kerouac, il parco Alda Merini. Sarà un bel pomeriggio di musica nel ricordo del brutale assassinio di John Lennon, avvenuto proprio l’8 dicembre del 1985”.

In caso di pioggia l’evento si sposterà presso il PalaMagagni di piazza Brodolini, lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito.