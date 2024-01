Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky riporta la danza al Comunale di Carpi

E’ tempo di danza mercoledì 17 al Teatro Comunale: la rassegna ha infatti in calendario “Lo schiaccianoci” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), proposto questa volta dalla compagnia moscovita “Russian Classical Ballet” diretta da Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev.

Il capolavoro di Tchaikovsky, scritto nel 1891, viene qui presentato con le coreografie di Marius Petipa, le scene curate dalla compagnia stessa, e i costumi dalla direttrice Bespalova. Un gruppo, questo “Balletto Classico Russo”, che viene annunciato come « acclamata e prestigiosa compagnia composta da stelle del balletto russo. »

La storia si basa sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il re dei topi", scritta nel 1815 dal tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822), che a sua volta fu rielaborata nel 1845 da Alexander Dumas padre (1802-1870): racconta di una bambina che riceve in dono uno schiaccianoci dalla sembianze umane, ispirandole sogni fantastici, tra topi, fate, principi e tantissimi dolciumi.

Mercoledì il sipario si aprirà alle 21:00.

Il Teatro ricorda che, oltre ai biglietti per tutta la stagione, sono ancora in vendita i cosiddetti “abbonamenti liberi”, cioè un “carnet” di almeno cinque spettacoli, a sconto crescente, senza diritti di prevendita e a posto variabile. Per gli spettacoli serali la biglietteria del Teatro apre alle 18, in occasione di repliche diurne un’ora prima dell’inizio.

Informazioni: InCarpi, piazza dei Martiri 64 (Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio), incarpi@comune.carpi.mo.it.it 059649255; https://teatrocomunale.carpidiem.it