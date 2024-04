Al Planetario un gioco interattivo per esplorare gli spazi urbani

Continua il ciclo di conferenze scientifiche gratuite dell'associazione culturale inco.Scienza. L’iniziativa, che è intitolata “Scienza Confini”, si propone di valicare principalmente due barriere. In prima battuta le frontiere del mondo scientifico, con una trattazione di temi attuali e legati alla società in cui viviamo. In secondo luogo, il confine da abbattere è quello tra relatore e pubblico: con moderazioni, interviste e quiz, inco.Scienza propone un nuovo formato per raggiungere un pieno coinvolgimento e stimolare il confronto.



In questo terzo incontro, giovedì 18 aprile alle 21, i relatori saranno Giulia Ganugi e Stefano Reyes. I relatori proporranno un gioco interattivo per esplorare come gli elementi dello spazio comune influenzano le interazioni sociali. I giocatori ragioneranno insieme su come gli spazi della città possano essere vissuti, gestiti e normati per favorire lo sviluppo delle comunità locali. Infine la condivisione di esperienze già realizzate permetterà di confrontare le riflessioni emerse con spaccati della vita quotidiana in diversi contesti di politiche urbane.