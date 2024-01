A Maranello torna Sciroppo di Teatro con "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi"

Per la rassegna Sciroppo di Teatro, all'Auditorium Ferrari Maranello alle ore 16, va in scena "Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi" di Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni, Giuseppe Viroli; regia Pietro Fenati; scenografia e immagine virtuale Ezio Antonelli; pupazzi, oggetti Pietro Fenati, Sara Maioli, Elvira Mascanzoni; musiche originali Luciano Titi; luci e audio Alessandro Bonoli; referente tecnico Alessandro Bonoli; organizzazione William Rossano, Sara Maiol.

Scegliendo come prima chiave drammaturgica la favola della piccola fiammiferaia (La bambina dei fiammiferi, Hans Christian Andersen), lo spettacolo ripercorre sinteticamente alcuni temi classici della letteratura per l'infanzia, associandoli ad ambienti visivi costruiti attraverso citazioni dall'arte figurativa. Immagini dalla nostra storia dell'arte elaborate al computer e videoproiettate su scene, oggetti, figure ed attori. Accendendo i fiammiferi -la propria immaginazione-, la piccola sognatrice apre il sipario di un luogo fantastico, dove si intrecciano storie: insieme visioni dell'arte, della letteratura, del teatro. Il sipario è la finestra dei desideri; la fiammella è l'anima che illumina ed ispira la scena. Il teatro, scatola delle meraviglie, interpreta la realtà attraverso l'immaginazione. Poi appare Arlecchino, rappresenta il colore e la gioia di vivere; la fiammiferaia s'innamora di lui, lo rincorre nel groviglio delle storie e delle immagini che attraversa.

Nuove tecniche multimediali completano lo spettacolo di una scena virtuale, con proiezioni video, animazioni, disegno e grafica in tempo reale attraverso computer.

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia. Costi biglietti: Intero Adulto 6€ - Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ - Sciroppo Di Teatro 3€.