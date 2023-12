Le tradizioni di montagna nel libro "Alla scoperta del Frignano". Appuntamento a Spilamberto

Sabato 2 dicembre 2023 ore 18.00, presso la sala della ex Chiesa di S. Maria degli Angeli (Via Vischi 11 - 41057 Spilamberto) sarà presentato il libro: L’eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster Edizioni 2023). Il volume, prodotto da alcuni scrittori dell’Associazione I Semi Neri, si interroga sulle origini delle principali feste e tradizioni del nostro territorio e su come queste siano il frutto di una complessa stratificazione culturale che ha radici antiche e profonde nella Storia. L’iniziativa è organizzata dalla libreria Edicola Leopardi di Piazza Leopardi 21 (Spilamberto), in collaborazione con I Semi Neri e ha il patrocinio del Comune di Spilamberto. L’ingresso è libero.

L’evento sarà condotto da Chiara Domeniconi, scrittrice e poetessa, socia dell'associazione I Semi Neri, che dialogherà con gli autori: Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Daniele Biagioni, Marco Panini. Per informazioni si invita a contattare l'Edicola Leopardi: telefono 059.5801412, e-mail edicolaleopardi@gmail.com.

Quali sono le origini dei ritti di Candelora? Qual è il significato del Carnevale? Come mai ci si maschera per Halloween? Perché a Natale ci si scambiano doni e addobbiamo un abete? Queste sono alcune delle domande che si sono posti gli Autori di questo volume, andando a cercare le risposte nella Storia e nelle tradizioni del passato, con particolare attenzione al Frignano e al territorio modenese. Il saggio riunisce in un unico volume il materiale raccolto durante gli ultimi anni per costruire le ambientazioni storiche e territoriali dei racconti e dei romanzi dell’Associazione che hanno sempre come sfondo la Storia e il territorio. Tutte queste informazioni sono state raccolte in un testo snello e accurato che consente di orientarsi tra le diverse feste del calendario. Una ampia bibliografia consente di approfondire i diversi temi proposti dal saggio.

I Semi Neri sono un sodalizio culturale senza fini di lucro, che dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla Storia e alle tradizioni del territorio. L’associazione promuove le proprie opere con presentazioni ed eventi di lettura. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016), La casa dei segni - Viaggio nella memoria della terra del Frignano (Elis Colombini editore 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alla fine (Damster 2022), L’eredità del Frignano, viaggio alla scoperta di feste, riti, miti e tradizioni della montagna (Damster 2023). L’associazione ha un sito www.semineri.it una pagina Facebook (https://www.facebook.com/ semineri), e un profilo Instagram (@isemineri).