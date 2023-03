A Carpi un weekend scozzese tra artigianato ed eccellenze enogastronomiche 

Una delegazione della Scozia sarà presente a Carpi nel periodo di Pasqua durante l'evento Regioni d'Europa, manifestazione che ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia. Appuntamento in Piazza Martiri, dal pomeriggio di sabato 8 alla tarda sera lunedì 10 aprile 2023.

Appuntamento quindi con circa ottanta botteghe di prodotti alimentari e artigianali tipici delle regioni europee: dall’Austria alla Francia, dalla Spagna al Belgio, dalla Germania alla Polonia fino all’Ungheria, senza dimenticare le tradizioni italiane. Una carovana che attraverserà nei prossimi mesi tutto il Nord Italia, portando nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali.

La Scozia promette con la sua delegazione di essere una delle protagoniste dell’evento, offrendo ai tanti visitatori una parte importante della cultura di quel territorio. Nell’area allestita troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, fudges e poi tanti accessori come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua qualità. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax e ascoltare la musica delle cornamuse o provare qualche passo di danza scozzese nella splendida cornice del centro storico, dove per un attimo sembrerà di essere nel nord della Gran Bretagna.

Le bancarelle di Regioni d’Europa verranno allestite in Piazza Martiri, la terza piazza più grande d’Italia che è collocata al centro della città, quindi facilmente raggiungibile al pubblico. Si tratta di un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento ad ingresso gratuito ed orario continuato avrà inizio a partire dalle 16 di sabato 8 marzo, proseguirà tutto il giorno di Pasqua e terminerà nella tarda serata di Pasquetta, lunedi 10 aprile 2023.