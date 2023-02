"Se richiamo", contaminazione tra arti alla Tenda

Tredici giovanissimi musicisti, danzatori e illustratori del territorio interpreteranno “Se richiamo”, lo spettacolo di contaminazione tra arti in programma domenica 12 febbraio alla Tenda. L’appuntamento, in programma alle ore 21 con ingresso gratuito, rappresenta la performance di restituzione della residenza artistica “Forme composte junior”, realizzata in collaborazione da Centro Musica di Modena e associazione Ore d’aria. Con questa iniziativa si chiude il cartellone settimanale della rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Lo spettacolo unisce musica, danza e disegno per un dialogo tra differenti linguaggi artistici che, entrando in contatto tra loro, mutano verso forme inedite. A curare l’appuntamento che viene rappresentato, appunto, nella sala di viale Monte Kosica sono l’illustratore Ahmed Ben Nessib, la coreografa Elisa Balugani e il musicista Enrico Pasini, che hanno lavorato con i giovani artisti modenesi di età compresa tra 14 e 19 anni selezionati per la residenza: Erika Battaglia, Giacomo Borghi, Ray Cottafavi, Beatrice Croci, Adan Malick Drame, Riccardo Frigieri, Tommaso Galletti, Jacopo Ghiddi, Arianna Grillenzoni, Alice Melotti, Gaia Negrini, Luca Ronchetti ed Emma Sofia Vaccari.

La residenza artistica si è sviluppata nelle scorse settimane negli spazi del centro 71Musichub di via Morandi e della Tenda nell’arco di sette giornate di approfondimento. L’attività di tutoraggio si è concentrata sulle diverse aree artistiche: i cinque giovani musicisti (uno alla batteria, uno al basso, uno a tastiere e synth - sfx e due agli strumenti a fiato) hanno affrontato, quindi, le tecniche di improvvisazione e arrangiamento, i quattro danzatori hanno lavorato alla creazione di coreografie in connessione con le note e i cinque disegnatori - illustratori hanno accompagnato l’attività performativa realizzando immagini per un concerto “disegnato”, produzione finale di un’esperienza collettiva che intreccia i diversi linguaggi artistici.