Castelnuovo, una serata country con i Wild Angels

Una serata in stile country, tra musica, balli e griglie accese. Venerdì 26 agosto iniziativa a stelle e strisce a Castelnuovo, dove dalle 21 in via Roma si esibiranno i Wild Angels con la loro energia, i balli e la musica country, rigorosamente vestiti con stivali e cappelli Western style.

Nel corso dell’evento, organizzato da Castelnuovo Immagina con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Rangone, sarà possibile cenare con la grigliata classica o all’American grill, entrambe con prenotazione obbligatoria (Marisa al 338-1539743 o Giulia al 333-3064380 per la grigliata, Simone al 334-3086777 o 059-538994 per l’American Grill).