Una serata in memoria dell'artista Pippa Bacca con l'associazione Blu Bramante

Serata di festa, cena e tesseramento dell’Associazione femminista Blu Bramante, venerdì 12 aprile alle 18,30 alla Civica 15 in via Roncaglia 15A, a Modena. La serata è aperta a tutti coloro che vogliono conoscere l’Associazione e le attività in programma. Durante la serata è prevista la raccolta di firme per chiedere al Comune di Modena l’intitolazione di una strada cittadina a Pippa Bacca, giovane artista assassinata nel marzo del 2008 durante la performance itinerante Spose in viaggio.

Sarà Marina Leonardi dell’Intergruppo politico Donne di Modena a raccontare la vita dell’artista milanese, già popolare all’epoca per le sue provocatorie proposte artistiche. La giovane donna si proponeva di attraversare in autostop 11 paesi teatro di conflitti armati, vestendo un abito da sposa, per promuovere la pace. Il suo progetto artistico e civile fu interrotto tragicamente in Turchia con lo stupro e l’omicidio.

L’omaggio a Pippa Bacca di Blu Bramante si aggiunge ad una serie di celebrazioni artistiche dedicate all’impegno civico della donna, come il documentario La Sposa, del regista Joël Curtz e il film di Simone Manetti Sono innamorato di Pippa Bacca.

L’iniziativa di raccolta firme, promossa dall’Associazione modenese, è prevista dalla legge italiana che contempla la possibilità per enti, associazioni e semplici cittadini di avanzare proposte all’amministrazione comunale di denominare una nuova strada, una piazza o un parco, sulla base di un regolamento di toponomastica.

In programma sempre per la serata del 12, anche il reading di poesia di Maria Cristina Barbolini, e la presentazione di Aria, rete di associazioni per l’ambiente. (Per chi vuole saperne di più info 3401566526).