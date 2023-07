Serate tra stelle e pianeti in Fattoria Centofiori

Tornano anche quest'anno gli appuntamenti in Fattoria dedicati a Luna, stelle e pianeti, con le "Serate tra stelle e pianeti in Fattoria".

Ogni serata, prima di metterci col naso all'insù ad osservare il cielo, il nostro Bioagriturismo preparerà delle appetitose cene in cassetta da consumarsi nel nostro giardino. Saranno due le formule:

1. To Infinity and Beyond - Osservazione stelle con i Latitude 44.5. I Latitude 44.5 ci accompagneranno tra le stelle, osserveremo al telescopio nebulose e galassie distanti. Ci racconteranno interessanti aneddoti sull'astronomia e sui segreti del cosmo.

Venerdì 21 Luglio

Sabato 5 Agosto

Sabato 12 Agosto

Programma serate:

Ore 20:30 – Burger Time in giardino

Tutti gli ingredieti dei burger verranno prodotti e cucinati nel nostro Bioagriturismo

Ore 22:00 – Osservazione con i Latitude 44.5

A fine serata merenda di mezzanotte per tutti! (tisane e biscotti)

Prezzi:

Burger Time + osservazione + merenda di mezzanotte 28€

Osservazione + merenda di mezzanotte 15€

Prenotazione obbligatoria:

https://fattoriacentofiori.it/negozio/prodotto/to-infinity-and-bayond-osservazione-stelle-con-i-latitude-44-5/



2. Le serate con le Guide Centofiori



Dopo una breve passeggiata alla scoperta del polo ambientale e della natura in cui è immersa la Fattoria, ci accomoderemo in giardino dove potremo gustare le leccornie contenute nella Cena in Cassetta preparata dal nostro Bioagriturismo.

Le Guide100Fiori accompagneranno l’incanto dell’osservazione del cielo stellato con alcune nozioni introduttive di astronomia e con racconti di leggende astrologiche, sfuggenti e affascinanti. Avremo inoltre l’occasione di utilizzare il telescopio per guardare da vicino luna e pianeti.

Sabato 29 Luglio: Osserviamo la pioggia di meteoriti dalla costellazione dell’Acquario

Venerdì 4 Agosto: Scopriamo la Luna e i Pianeti

Giovedì 10 Agosto: la Notte di San Lorenzo

Venerdì 20 Agosto: Osserviamo Saturno e i Pianeti

Programma serate:

Ore 20:00 Passeggiata per il polo ambientale della Fattoria con le nostre Guide Centofiori

Ore 20:30 Cena in Cassetta

Ore 22:30 Osservazione con telescopio con spiegazione e racconti sui corpi spaziali

Fine serata tisane e biscotti per tutti

Prezzi:

Passeggiata + cena in cassetta + osservazione + merenda di mezzanotte 35€

Solo osservazione + merenda di mezzanotte 15€

Prenotazione obbligatoria:

https://fattoriacentofiori.it/negozio/prodotto/serate-tra-pianeti-e-stelle-in-fattoria/

Per tutte le serate vi chiediamo di portare con voi borraccia, antizanzare, un’ampia coperta e dei cuscini così da poter consumare comodamente il pic-nic.