A Serpiano di Riolunato, concerto per inaugurazione del restauro dell'organo ottocentesco

Martedì 9 agosto, a Serpiano di Riolunato, concerto itinerante in due tappe che comincia nel pomeriggio, alle 17, nell’antico oratorio di San Pancrazio, affacciato sulla valle, e prosegue alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo per inaugurare il restauro dell’organo ottocentesco, realizzato da Paolo Tollari, con le musiche eseguite da Paolo Bougeat. Il concerto, a ingresso libero, fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è realizzato in collaborazione con il Comune e la parrocchia di Riolunato.

La prima parte del concerto, alle 17 nell’oratorio di San Pancrazio, è dedicata a due brani di Sweelinck e di Kuhnau. A seguire, intorno alle 17.15, è in programma una visita storico-artistica all’oratorio curata da Andrea Pini che proseguirà, in forma di conferenza itinerante, fino alla chiesa parrocchiale.

Alle 20.30 inizia la seconda parte del concerto: Paolo Bougeat eseguirà brani di Johann Adam Reincken, Juan Cabanilles, Antonio Martín y Coll, Giovanni Benedetto Platti, Franz Anton Hugl e Niccolò Moretti.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Paolo Bougeat, aostano, si è diplomato nel 1988 in Organo e composizione organistica e nel 1992 in Clavicembalo al Conservatorio di Torino. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento tra i quali sono particolarmente importanti quelli sul repertorio organistico francese antico, romantico e contemporaneo. Nei suoi quarant’anni di attività concertistica ha suonato in Italia, in numerosi paesi europei e negli Stati Uniti. È attivissimo come compositore, in particolare per organo, con premi e riconoscimenti in concorsi internazionali. Particolarmente interessato ai nuovi orizzonti dell’arte organaria, ha elaborato interessanti teorie sulla costruzione dell’organo a canne moderno e ha curato i progetti fonici dei nuovi organi di Arnad, Courmayeur e Saint Vincent.