Sfilata solidale in centro storico con Porta Aperta e "Dinuovo charity shop"

Venerdì 12 aprile 2024 alle 18 in via Cesare Battisti 33, in centro a Modena, si terrà "Dinuovo sotto la Ghirlandina", speciale sfilata di moda dell'associazione Porta Aperta, organizzata in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Dinuovo Charity shop, bottega solidale connessa all'impresa sociale Arca Lavoro nata da questa associazione.

Via Cesare Battisti si trasformerà in una vera e propria passerella a cielo aperto, dove sfileranno modelli d'eccezione, ovvero amici, volontari e beneficiari di Porta Aperta, che indosseranno originali accessori e capi usati e vintage provenienti dal Dinuovo Charity shop, all'insegna di una moda etica e sostenibile. L'allestimento della nuova sede del negozio (precedentemente sito in via Trivellari 1) è stata curata dall'architetto Alice Matteini, l'insegna è dell'artista Francesco Bevini, gli arredi, anch'essi rigorosamente vintage, sono stati portati a nuova vita dai volontari del Gruppo Rigenera di Porta Aperta.

L'evento, promosso in collaborazione con Modenamoremio, si apre con i saluti del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e la benedizione del Vescovo Mons. Erio Castellucci. Sarà anche l'occasione per presentare "I Caban Solidali" dalla Casa di Moda Davide Muccinelli di Crevalcore (Bo), un progetto che unisce l’arte e la moda al tema del riciclo dei materiali, realizzato con gli studenti dell’Istituto Malpighi. Alta moda, arte, sostenibilità e solidarietà si combinano in questo originale progetto che sta portando alla creazione di capi unici e ricchi di significato, e i primi due caban saranno donati il 12 aprile al Dinuovo Charity shop.