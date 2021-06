In Piazza XX Settembre una serata che "Si fa per ridere"

Martedì 22 Giugno, Piazza XX Settembre accoglierà l’ultima serata della rassegna “Note di stelle” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

L’imperdibile appuntamento delle 21.30 è con “Si fa per ridere in Piazza”, lo show comico tratto dal programma più divertente della TV Italiana “Si fa per ridere”, con Gennaro Calabrese, straordinario imitatore targato Rai e Mediaset, che ha vinto il premio “Alighiero Noschese”, Andrea Ferrari, beniamino del pubblico emiliano, Andrea Casoni, il divertentissimo “Cantante da Osteria no vegan” e il duo Spezzati & Spadolà, vincitori assoluti dell’ultima edizione del Festival Cabaret Emergente. Presenta Riccardo Benini.

Ed anche per quest’ultima serata, alle ore 20.00 Piazza XX Settembre si trasformerà in un salotto letterario con la presentazione del libro “Anime salve” di Francesco Sala che, insieme al giornalista Claudio Romiti, racconterà l’intricato gioco di ombre su cui il Commissario Dallari tenterà di far luce, in una Modena del 1929 immersa nel sogno e nella nebbia, in cui si aggirano personaggi bizzarri in una variopinta giostra di caratteri che, forse senza neppure saperlo, ruota attorno alla stessa storia.

Si ringrazia la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM.

Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione. Durante tutte le serate, si prega di rispettare le normative anti-Covid e le norme anti-assembramento vigenti, oltre ad ulteriori prescrizioni predisposte dall’organizzazione.

