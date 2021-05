Abate Road 66, torna lo Smallet Jazz Club. Apre le danze il trio di Davide Fregni

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 18.30, all'Abate Road 66 si riparte con lo Smallet Jazz Club che, per aprire le danze, ospiterà il Davide Fregni Trio che vede Davide Fregni al pianoforte, Enrico Lazzarini al contrabbasso e Andrea Burani alla batteria.

Il repertorio varierà tra brani originali e Standards. Davide Fregni (figlio di Koki Fregni scenografo e padre di Timoti Fregni anch'esso musicista) alterna principalmente l'attività didattica, intrapresa già dal finire degli anni '70, a quella di concertista e compositore di musiche di scena e jingles pubblicitari. Comincia giovanissimo ad esibirsi pubblicamente (16 anni circa) come tastierista e chitarrista in gruppi rock e orchestre da ballo e affina la propria pratica musicale con il piano bar fino ad approdare allo studio dell’armonia e improvvisazione Jazz e ai concerti che ha tenuto a partire dall ’85 con il”Duo Davide Fregni”(con Glauco Zuppiroli) diventato poi trio col sopraggiungere di Andrea Burani. Ha studiato pianoforte, composizione e organo liturgico alternando gli studi regolari (O.Vecchi di Modena, G.B.Martini di Bologna), all’ autodidattica (altri strumenti, armonia e improvvisazione jazz). Tra i lavori più importanti come compositore ed esecutore il suo debutto come mimo-strumentista al Festival di Spoleto ’80 nell’ “Edipo Tiranno” di Sofocle con la regia di Benno Besson e i successivi lavori per il teatro: “Romeo e Giulietta” (’82) per il Teatro della Piccola Commenda di Milano, regia di Flavio Ambrosini, “I Musicanti di Brema” (’84) per i teatranti di Reggio E.,”Blendung” (’86) per il Teatro Europa Esperimenti e altri. Negli anni ’90 ha tenuto corsi di musicoterapia presso il CFP (centro di formazione professionale) di Cesena e tiene periodicamente lezioni concerto e seminari di guida all’ascolto soprattutto nella provincia di Modena.

Il costo del biglietto è di 10 euro. Per partecpiare è necessario prenotare: amicideljazzdimodena@gmail.com; tel. 345 7902481.