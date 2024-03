Tutti i segreti degli smartphone Android nei corsi gratuiti di Make it Modena

Arrivano i nuovi appuntamenti gratuiti proposti da Make it Modena, la palestra digitale del Comune di Modena, per l’utilizzo degli smartphone Android, volti a scoprire i segreti del proprio telefonino, e per il corso di informatica di base, dedicato a chi vuole familiarizzare con computer e web.

Giovedì 28 e venerdì 29 marzo, dalle 10 alle 11.30, in particolare, nella sede di Make it Modena, in strada Barchetta 77, si svolgerà il corso gratuito sugli smartphone Android. Attraverso le due lezioni si approfondiranno l’utilizzo da cellulare della Spid, del Fascicolo sanitario, della app di Hera, delle mail e di altre app con attenzione alla sicurezza.

Martedì 2, giovedì 4, martedì 9 e giovedì 11 aprile, dalle 10 alle 11.30, di svolgerà invece il corso di informatica di base, in presenza per un massimo di 24 persone per volta sempre negli spazi comunali attrezzati di strada Barchetta. Attraverso le lezioni sarà possibile, ad esempio, imparare a condividere con un amico vecchie foto, digitalizzandole e inviandole via mail, in forma di allegato o utilizzando i servizi online gratuiti. Il programma del corso parte dai concetti e dalle informazioni di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web. Tra i vari argomenti, trattati da personale esperto, ci sono anche il focus sui browser per la navigazione sulla rete, pure in modalità “incognito”; la connessione cablata a internet e attraverso il wi-fi; gli antivirus; i documenti allegati ai messaggi di posta elettronica; i servizi di Google, tra cui quelli in cloud. Il progetto, che rientra nelle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è volto ad aumentare le competenze digitali dei cittadini.

È possibile iscriversi al corso di smartphone Android e a quello di alfabetizzazione informatica collegandosi al sito https://www.comune. modena.it/makeitmodena. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 059 2034105