Smartworking, donne, futuro: appuntamento online con Silvia Zanella

Lo smartworking, il lavoro flessibile, il mutare della dimensione spaziale e temporale e un impiego della tecnologia sempre più preponderante stanno rendendo obsolete le abilità (skill) legate alle mansioni lavorative tradizionalmente intese. Si va così delineando un futuro del mercato del lavoro in cui le aziende richiederanno prevalentemente capacità di carattere collaborativo, empatico e relazionale, orientandosi verso una leadership inclusiva. In questo nuovo scenario come ripensare competenze, modalità e forme di organizzazione del lavoro? Lo smart working potrà essere una rivoluzione al femminile? Superata la fase emergenziale il lavoro flessibile porterà a nuovi equilibri tra conciliazione e condivisione?

Se ne discuterà mercoledì 16 giugno alle ore 18.00, nel secondo appuntamento del ciclo di incontri on line visibili sulla pagina Facebook del Centro documentazione donna e Pari Opportunità del Comune di Modena, realizzati in collaborazione con Comune di Modena, Assessorato Istruzione e Pari opportunità, nell’ambito del progetto ConciliaMo, promosso dal Centro documentazione donna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa di mercoledì 16 giugno, alle ore 18.00 “Far riprendere l'economia e riappropriarsi del proprio tempo: la chiave della conciliazione” intende sviluppare una riflessione a partire dal libro di Silvia Zanella, Il futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo domani (Bompiani 2020), in cui l’autrice si confronterà con Natascia Corsini, Centro documentazione donna.

L'autrice

Silvia Zanella, è autrice e manager d’azienda con esperienza internazionale. Attualmente è Head of Employee Experience per una grande società di consulenza e collabora con il Corriere.it per “La Nuvola del Lavoro”, il più importante blog italiano sui temi del lavoro. E' autrice per Mondadori, FrancoAngeli, Hoepli, Bompiani. Nel 2021 è stata nominata LinkedIn Top Voice sui temi del lavoro.