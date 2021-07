“Il sogno di Tartaruga – Fiaba africana” al Giardino Perla Verde di Nonantola

Con lo spettacolo per tutta la famiglia “Il sogno di Tartaruga – Fiaba africana” della Compagnia Il Baule Volante continua martedì prossimo 6 luglio alle 21 al Giardino Perla Verde in via Marconi 36 a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi” curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Lo spettacolo – scritto da Liliana Letterese con la collaborazione di Roberto Anglisani - è interpretato da Andrea Lugli, Mauro Pambianchi e dalla stessa Letterese. La regia è di Andrea Lugli, le scene di Chiara Bettella e Andrea Manfredini, le musiche di Mauro Pambianchi e Stefano Sardi, i pupazzi di Lugli, Letterese e Manfredini.

Biglietto unico al prezzo di 3 €. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto nelle attuali misure di sicurezza.

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero crescevano tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali, ma tutti risero. “E’ solo un sogno”, dicevano. “No”, replicò Tartaruga,” sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla fine…

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Info e prenotazioni

Consigliata la prenotazione tramite una e-mail a teatrotroisinonantola@ater. emr.it

Per informazioni e prenotazioni: tel 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.

Si possono inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...