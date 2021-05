"In baracca nel parco": al via a Montale la rassegna di spettacoli di burattini per bambini

Caricamento in corso...

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito , con prenotazione obbligatoria al numero 347-4910867 o via mail a info@iburattinidellacommedia.it; per i partecipanti c’è anche la possibilità di fare l’aperitivo e cenare con gnocco e tigelle grazie ai volontari del Circolo Auser Parco Grizzaga.

La rassegna proseguirà in luglio con altri tre appuntamenti serali: il 1° luglio alle 21 con “Meneghino nel paese dei Sempreallegri” della Compagnia Burattini Aldrighi, con la regia di Valerio Saccà, l’ 8 luglio alle 21 “Di Pinocchio l’avventura” a cura de “Il Teatro delle 12 lune di Italo Pecoretti”, ultima data in calendario il 15 luglio alle 21 con “I tre servi alla prova” di Mattia Zecchi.

Il secondo spettacolo è in programma martedì 25 maggio , sempre alle 18.30, con “Sandrone padre padrone” , commedia brillante di Moreno Pigoni, sempre a cura de “I burattini della Commedia”, che vedrà protagonisti i personaggi della famiglia Pavironica.

L’appuntamento è per le 18.30 di domani, martedì 18 maggio , quando andrà in scena “L’acqua miracolosa” , una commedia di e con Moreno Pigoni, a cura de “I burattini della Commedia”. Sul palco le avventure di Sandrone e Fagiolino e i loro goffi tentativi di guarire il principe Zemiro dall’incantesimo della strega Morgana.

Le più celebri maschere della tradizione italiana si danno appuntamento a Montale per regalare sorrisi e divertimento a bambine e bambini di tutte le età. Inizia domani al Parco Grizzaga la rassegna di spettacoli di burattini “In baracca nel Parco” , promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con “I burattini della Commedia”.