Asini, lupi, musica e danza: è il weekend degli spettacoli di "Sciroppo di teatro"

Nel fine settimana, quattro appuntamenti di Sciroppo di Teatro attendono il pubblico delle famiglie a Modena e provincia.

All’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, sabato 23 marzo alle ore 16 è in programma “Più veloce di un raglio” della compagnia Cada Die Teatro, liberamente tratto dal racconto “L’asino del gessaio” di Luigi Capuana, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi. Tra asini belli e brutti, Focoso è il più malconcio di tutti, un po’ storto e un po’ troppo magro, nessuno gli darebbe un centesimo. Ma nel momento in cui il suo padrone gli dice “Avanti focoso!” l’asino inizia a roteare la coda e diventa più veloce di un raglio. Un racconto che mostra come sia importante non fermarsi alle apparenze, come a volte un asino spelacchiato possa essere più nobile di un principe e, viceversa, un principe rischia di essere proprio un asino.

Domenica 24 marzo alle ore 16:30 allo Storchi di Modena è di scena “Caro Lupo” della compagnia teatrale Drogheria Rebelot, ideazione di Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes e con la regia, la drammaturgia e cura dell’animazione di Nadia Milani. Uno spettacolo di teatro su nero, con pupazzi e ombre che sembrano fluttuare nell’aria per una fiaba contemporanea che ci insegna a guardare da vicino le cose che possono in apparenza farci paura.

Sempre domenica, al Teatro del Popolo di Concordia alle ore 16, la compagnia Nando & Maila presenta “Sonata per tubi” di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria. È il circo dell’invenzione, cantato e suonato dal vivo, uno spettacolo di circo contemporaneo che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia.

Mentre al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo il sipario si alza alle ore 16:30 su “Pollicino show” di Artemis Danza, uno spettacolo che mette insieme danza, illustrazioni animate e musica. La compagnia ha rivisitato in chiave contemporanea la fiaba classica di Charles Perrault: danza, illustrazioni animate, una scenografia colorata e fiabesca, musiche di grandi classici e i movimenti espressivi di Davide Tagliavini creano una storia appassionante, drammatica e misteriosa capace di divertire e coinvolgere il pubblico di ogni età.

Sciroppo di teatro

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna prosegue Sciroppo di Teatro, alla sua terza edizione, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore. Il progetto Sciroppo di Teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia.