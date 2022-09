Sandrone, Fagiolino e la “Secchia Rapita”: spettacolo di burattini con la Compagnia dell'Ocarina Bianca

La Compagnia dei Burattini dell’Ocarina Bianca presenta lo spettacolo "Sandrone, Fagiolino e la Secchia Rapita”, liberamente tratto dal poema eroicomico “La Secchia Rapita” del sommo poeta Alessandro Tassoni.

Lo spettacolo è offerto alla Città di Modena dalla Società del Sandrone in occasione del quattrocentesimo anniversario della pubblicazione del poema “La Secchia Rapita” di Alessandro Tassoni, e si terrà domenica 2 ottobre all'Auditorium della Corale Rossini alle ore 16.00.

Un appuntamento che farà conoscere in modo divertente la storia della Secchia a lungo contesa tra i modenesi e i bolognesi che troviamo oggi nelle sale storiche del Palazzo Comunale di Modena.



Lo spettacolo è per bambini di tutte le età, il divertimento è assicurato. Ingresso libero, gratuito, non è necessaria la prenotazione.

Info: Società del Sandrone, Via Morselli 100 (zona San Pio X) Modena. Orario segreteria: dal lunedì al sabato dalle 15,00 alle 18,00 - tel. 059 8778240, Maurizio Berselli 348 4401262, societadelsandrone@gmail.com www.sandrone.net.