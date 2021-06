Note di Musical a Formigine: danza e solidarietà si incontrano in Piazza Calcagnini

Sabato 26 giugno, il mondo del musical incontra il mondo della solidarietà a Formigine per quello che si preannuncia come l’evento più coinvolgente dell’estate del paese. L’anima dell’iniziativa è Nicola Ortugno, presidente del “Team Enjoy”, associazione già nota anche nel nostro territorio per le iniziative a scopo benefico.

In piazza Calcagnini si succederanno le scene dei musical più famosi ed emozionanti; sette i cantanti e un corpo di ballo formato da una cinquantina di artisti. Dagli amori disperati di Romeo e Giulietta e Quasimodo ed Esmeralda, a quelli certamente più scanzonati di Grease e Mamma mia! sino ai temi più impegnati di Rent e Jesus Christ Super Star per raggiungere le atmosfere leggere di Moulin Rouge e Peter Pan.

Tra i cantanti ci saranno Roberta Francomano, in arte Robbie, formiginese d’adozione con una lunga carriera di successi; TranKida, anch’egli formiginese e specializzato nel genere gospel; Marco Turano, voce della rock band Quid; Simone Ruini, Alice Barbolini, Cecilia ed Emiliano.

Le scuole di danza sono rappresentate da Equilibra che, con la sua compagnia stabile “Art Gravity”, incanterà il pubblico con coreografie aeree da lasciare senza fiato. Presenti anche le formiginesi Backstage e Ars Movendi, con i loro bravissimi ballerini.

A fare da contorno all’evento, le mostre fotografiche di Alessia Tagliazucchi e Carlo Rondinone; oltre all’arte di Mauro Comini.

Non solo: le proiezioni sono curate da Delumen, il laboratorio di idee, da sempre alla ricerca di contaminazioni multimediali tra le arti, noto a Formigine perché ha firmato le video-installazioni del Castello Errante. La regia audio è di Maurizio Mancini e Chris Chetta.

Il biglietto costa 15 euro, con prevendita presso New Grease bar di via Giardini e il Caffè del Viale di via Mazzini. Il ricavato sarà destinato per il “SoccOrso Pediatrico”, un progetto che mira a “colorare” le ambulanze con i disegni dei bambini. Ma per assistere al meglio i piccoli pazienti, dotando i servizi sanitari di tutti i dispositivi necessari e soprattutto per poter offrire all’interno degli ambienti un clima più adatto ai più piccoli (favorendo in questo modo anche il lavoro dei professionisti che si prendono cura di loro), il Team Enjoy ha in serbo tanti altri progetti. Per informazioni: 392 3254847, team.enjoy.modena@gmail.com.