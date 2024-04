"Nessun dubbio". Al Michelangelo lo spettacolo sulla sicurezza sul lavoro e gli incidenti mortali

Lo Spettacolo teatrale "Nessun dubbio" arriva al teatro Michelangelo di Modena che ha come oggetto la sicurezza sul lavoro e gli incidenti mortali.

Come in una cena con delitto, 12 personaggi accettano la sfida di indagare le cause di un incidente mortale. La soluzione sembra fin troppo semplice ... ma accade qualcosa di inaspettato e nulla è più come prima.

Lo spettacolo si terrà mercoledì 17 aprile a partire dalle ore 21:00 presso il teatro Michelangelo di via giardini 255. L'ingresso è gratuito su prenotazione