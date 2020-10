Sport & Food, una diretta streaming dal Mercato Albinelli per celebrare i suoi novant'anni

Una città, Modena, dove il cibo rappresenta identità e cultura e un Mercato, l’Albinelli, da sempre considerato il cuore della città stessa. Una città che però ama visceralmente anche lo sport, o meglio gli sport: Formula 1, calcio, ciclismo, pallamano, pallanuoto, pallavolo. L’occasione di un incontro fra queste due anime è la collaborazione fra SportMore, associazione che ha come obiettivo la diffusione della cultura e dei valori utilizzando lo sport come linguaggio universale e il Mercato Albinelli, che orgogliosamente vuole raccontare e festeggiare i suoi novant’anni di storia. Il primo evento si tiene in diretta streaming dall’Albinelli, mercoledì 28 ottobre alle ore 18.30 in occasione del compleanno del Mercato, appuntamento che dà inizio al conto alla rovescia che condurrà ai festeggiamenti per il novantesimo anniversario dall’inaugurazione, il 28 ottobre 2021.

Claudio Camola, oste de La Piola delle Ortiche e Ugo Ugolini scrittore e figlio di Nello Ugolini, già direttore sportivo Ferrari saranno intervistati da Francesco Battaglia, scrittore. In un serrato avvicendarsi di storie, ricordi, scherzi parleranno degli anni d’oro della Ferrari, della passione per la tradizione gastronomica modenese di Enzo Ferrari. Una speciale riflessione anche sul rapporto tra cibo e motori, che ha subito negli ultimi decenni un cambiamento radicale, soprattutto nel campo delle competizioni. E poi aneddoti sulle ambite cene a casa Ugolini, da quelle con José Froilán González, ma anche con Jean Behra, Maurice Trintignant, il pilota “gentiluomo” e Juan Manuel Fangio. Non possono mancare i racconti delle "cene importanti" che riguardarono il passaggio di Ugolini da Ferrari a Maserati, rottura ricomposta dalla passionale mediazione di Antonio, il mitico barbiere di via Canalgrande.

Al termine verrà presentato il marchio per i 90 anni del Mercato Albinelli.

Per collegarsi alla diretta streaming sarà necessario entrare nella homepage del sito www.radiamo.it o www.sportmore.it. Per ulteriori informazioni contattare il numero 391 108 8305.