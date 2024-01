Sciroppo di Teatro, la "Storia di Pinocchio" al teatro di Concordia

Torna Sciroppo di Teatro: al teatro del Popolo di Concordia, domenica 21 gennaio alle ore 16, andrà in scena la "Storia di Pinocchio". C’è una donna accanto ad un letto. Suo figlio come tutte le sere prima di addormentarsi vuole farsi raccontare le avventure di Pinocchio. Ma la mamma non vuole perché sa che poi il cuore batte forte e tra balena, orecchie da somari e mangiafuoco si fanno brutti sogni. Ma il cuore della mamma batte come quello di Pinocchio e senza volerlo una sera si ritrova risucchiata nelle fantastiche avventure del burattino. Le immagini diventano poesia il cui ritmo è sostenuto da temi musicali divertenti, originali e accompagnato da luci che trasformano la realtà in scenari evocativi. Il letto si trasforma nel teatrino di Mangiafuoco, nel carretto per andare nel paese dei balocchi, nella balena in cui si trova Geppetto. Tutti gli oggetti della camera prendono vita e corpo e nella magica affabulazione, con poetica follia, la mamma interpreta Pinocchio e i personaggi delle sue avventure, svelando segreti e sogni del burattino (forse rimasti nella penna di Collodi)…. fra i quali un’inconfessabile passione per la danza hip hop.

Regia e drammaturgia: Silvano Antonelli e Monica Mattioli; con Monica Mattioli; coreografie: Francesco Praino; disegno luci: Cinzia Airoldi; meccanismi scenici: Sasha Cavalli.

Anche nel 2024 in Emilia-Romagna i bambini e le famiglie possono nuovamente andare a teatro con il voucher del pediatra. Prosegue infatti Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione: in 25 comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine dai 3 agli 11 anni insieme ai loro accompagnatori possono recarsi negli spazi teatrali con un voucher fornito dai pediatri che operano nei comuni coinvolti e in quelli limitrofi. Si tratta di un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, nel quale è inserito anche un bugiardino che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina. Il libretto contiene tre “ricette”, cioè tre tagliandi staccabili, ognuno dei quali corrisponde a un biglietto - al prezzo di 3 euro - per ogni bambino e per ciascun accompagnatore.

Il progetto Sciroppo di teatro è nato da un’idea di Silvano Antonelli, direttore della compagnia teatrale Stilema di Torino, con la consulenza di Alessandro Volta, direttore del Programma Materno-infantile Ausl Reggio Emilia. Costi biglietti: Intero Adulto 7€ - Ridotto Bambino fino a 12 anni 5€ - Sciroppo Di Teatro 3€.