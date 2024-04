A Cognento lo spettacolo "Storie di... streghe!"

Appuntamento domenica 14 aprile alle 17.30 alla Sala Civica di Cognento, in Largo Traeri 92, con lo spettacolo "Storie di... streghe!" realizzato con il sostegno della Regione Emilia Romagna, il Patrocinio del Comune di Modena e del Quartiere 2 di Modena.

Attenzione: è stato segnalato il ritrovamento di una misteriosa Scopa di Saggina. Sarà di sicuro appartenuta ad una delle Maciare Nere, Streghe della Basilicata che hanno terrorizzato per secoli grandi e piccini. Donne temibili, perfide, malvagie… Ma saranno davvero così terribili queste Streghe? Per scoprirlo è indispensabile la presenza in loco di due qualificate specialiste in Archeologia Fantastica, due buffe professoresse pronte a condurre, insieme ai partecipanti, una divertente indagine, non priva di imprevisti e incontri con creature magiche. Scopriremo allora che le Streghe sono tutt’altro che perfide, sono creature capaci di “vedere” oltre l’apparenza, grandi conoscitrici di piante, erbe e delle loro antiche proprietà, simpatiche e generose! Al termine dello spettacolo ci sarà un momento conviviale di condivisione e confronto con il pubblico.

L'ingresso è a offerta libera, la prenotazione obbligatoria alla mail prenotazionipazo@gmail.com.