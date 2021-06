San Possidonio, una passeggiata tra i luoghi simbolo della resistenza

Giovedì 3 giugno, il Comune di San Possidonio propone l'iniziativa “Strade della memoria”, una passeggiata tra i luoghi simbolo della Resistenza nella città.

Per l'occasione, i ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei luoghi simbolo della Resistenza a San Possidonio condividendo con loro il lavoro svolto durante il progetto La Scelta curato dall'Associazione Educamente.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione contattando l'Ufficio Cultura al numero 0535.417924. La partenza del primo gruppo è prevista per le ore 18.30 dal Municipio. In ottemperanza delle normative anticontagio, saranno obbligatori mascherina e distanziamento.



